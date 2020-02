Sindrome cinese: tre conseguenze del coronavirus sull’economia globale e italiana

3. La fragile Italia in prognosi riservata

Quando l’economia mondiale ha un raffreddore, l’Italia - con la sua crescita zero - rischia la polmonite. La sindrome cinese ci colpirà in molto più profondo di quanto si pensi: non per il virus di per sé, ma per le sue ricadute economiche. Anche perché, come la Germania, abbiamo un sistema economico che poggia sulle esportazioni e i cinesi sono i maggiori consumatori mondiali (o almeno, lo erano prima di finire in quarantena).

I due settori del made in Italy che probabilmente soffriranno di più sono turismo e lusso. Entrambi molto importanti. Iniziamo dal turismo, che doveva proprio quest’anno celebrare l’apoteosi dei viaggiatori dell’ex Celeste Impero dopo un 2019 record con 5,3 milioni di presenze: quarantene e blocco dei voli stanno facendo cadere in vite il mercato cinese, il più importante per valore in Italia.

Solo a Firenze e provincia si stima una crollo di presenze che può arrivare a 400mila unità fino a maggio. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, parla di una perdita netta di mezzo milione di turisti cinesi. Il conto sarà molto salato anche per il lusso: gli acquisti del settore esentasse nel 2019 hanno come protagonisti proprio i cinesi (28%), per una spesa totale di 462 milioni di euro, oltre 300 euro al giorno, circa 1500 euro a viaggio.

Considerando che al momento non arrivano cinesi in Italia, anche perché i voli sono stati cancellati, non c’è da essere allegri. Il turismo vale il 10% del Pil italiano, il lusso oltre il 50% della nostra bilancia commerciale. E poi c’è la catena internazionale del valore: per esempio l’impatto sui produttori italiani di freni montati sulle supercar tedesche che fino a ieri venivano vendute in Cina. Speriamo davvero che il picco del coronavirus passi in fretta. Prima che a finire in prognosi riservata sia la fragile Italia.

