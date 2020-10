Sinergie e unità, un patto per ripartire di Paola Severino

(Willee Cole - stock.adobe.com)

Le “sinergie” tra le migliori energie del Paese. È questa la frase del Presidente Conte che sintetizza nella maniera più efficace il clima che si respirava l’altro ieri all’assemblea di Confindustria. Un clima di unità, più volte richiamata sia dal Presidente di Confindustria, che dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente del Consiglio, che, al pari della coesione sociale verificatasi nella fase più acuta dell’emergenza, consenta di mettere insieme le forze per impiegare le risorse europee della Next Generation EU Initiative a favore di una rinascita economica, sociale, culturale e industriale dell’Italia.

I dati economici, più volte citati durante l’assemblea, sono impietosi e segnano una tendenza comune a tutte le economie europee e mondiali, che richiederà sforzi enormi per riavviare una crescita idonea a far fronte alle difficoltà in cui sempre più si trovano imprese e famiglie, col rischio di accrescere tensioni, disuguaglianze e conflitti sociali. Un bruttissimo segnale in questo senso è rappresentato dalle gravi minacce ricevute di recente dai Presidenti di importanti associazioni industriali, fortemente stigmatizzate da tutte le forze politiche e dagli esponenti di governo.

Anche per questa ragione, vanno ancor più apprezzati i messaggi di collaborazione emersi in maniera forte e diffusa nel corso dell’assemblea di Confindustria.

Il Patto per l’Italia lanciato dal Presidente Bonomi non è altro che un invito rivolto al Governo, alla politica, alle forze sociali per condividere una visione e per lavorare su alcune chiare direttrici che consentano di rafforzare il potenziale competitivo del nostro Paese, che grazie a riconosciute eccellenze industriali – citate con orgoglio nella relazione di Bonomi – occupa tutt’ora un posto di rilievo tra le economie avanzate.

Invito subito colto da Ministro e Premier che hanno più volte sottolineato l’esigenza di ricreare un clima di fiducia, a partire dal rapporto – non sempre sintonico – tra Stato e imprese. Un rapporto che non veda più una contrapposizione tra uno stato “buono” e imprese “cattive”, ma una collaborazione tra pubblico e privato, nella quale il pubblico crei le condizioni affinché le imprese e i lavoratori possano contribuire al progresso della Repubblica, così come peraltro richiamato dalla nostra Costituzione.