Singapore Airlines, ancora aiuti di Stato Il vettore asiatico ottiene un altro miliardo di dollari Usa di prestiti garantiti dopo una prima tranche di oltre 6 miliardi . Obbligatori controlli sanitari e quarantena di Mara Monti

(AFP)

Il vettore asiatico ottiene un altro miliardo di dollari Usa di prestiti garantiti dopo una prima tranche di oltre 6 miliardi . Obbligatori controlli sanitari e quarantena

1' di lettura

Singapore Airlines si è assicurata l’equivalente di un miliardo di Us dollari di crediti garantiti per l’emergenza Covid-19 in aggiunta ai 6,32 miliardi di Us dollari già concessi dal governo attraverso il fondo sovrano Temasek Holdings che controlla il vettore. È uno dei piani di aiuti più aggressivi messi in campo da una compagnia asiatica. «Durante questo periodo di incertezza, la compagnia continua a valutare misure addizionali a sostegno della sua liquidità», si legge in un comunicato.

Il settore dei viaggi è importante per lo Stato di Singapore che fino ad oggi ha garantito sia il turismo, sia il business. Il primo ministro Lee Hsien Loong in un discorso alla nazione, il primo dal lockdown, ha avvertito che Singapore difficilmente tornerà ad essere l’economia aperta e globale vista prima della pandemia.

Il premier ha avvertito i connazionali che dovranno prepararsi per un futuro diverso, certamente più duro, con l’aumento della disoccupazione e con le aziende impegnate a fare fronte al rallentamento della domanda e alle restrizioni dei vari governi (...). «Il mondo - ha detto Loong - sarà impegnato a risolvere le tensioni piuttosto che a lavorare insieme».

L’economia del paese si prepara a registrare quest’anno un forte calo del Pil mentre l’industria dei viaggi, dalle compagnie aeree agli gli hotel , impiegherà molto tempo per riprendersi dalla pandemia «poiché i controlli sanitari e le quarantene diventeranno la norma in futuro», ha aggiunto.