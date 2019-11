Singapore Airlines punta sull’Italia: più voli per Milano e Roma Presentate le nuove linee guida di Vincenzo Chierchia

(© Julien Garcia)

2' di lettura

Singapore Airlines rilancia sull’Italia. La compagnia aerea - che ha come ambasciatrici le hostess con il tradizionale Sarong - incrementerà i voli con il nostro Paese. L’occasione per l’annuncio è stata offerta dalla presentazione del nuovo manager di area, l’australiano Dale Woodhouse, che nel corso di unincontro all’Armani hotel di Milano , ha fatto il punto sui programmi della compagnia che è al top nel mondo per i servizi offerti ed annovera lo chef Carlo Cracco tra i componenti del board internazionale che decide i menù.

I progetti

«Nell’arco dei prossimi due o tre anni - ha detto Woodhouse in un simpatico accento aussie - la compagnia incrementerà i voli tra Singapore e l’Italia, in particolare l’obiettivo è raggiungere quota dieci voli settimanali da Milano Malpensa mentre il collegamento da Roma Fiumicino diventerà giornaliero. Attualmente abbiamo un collegamento giornaliero da Milano e tre voli la settimana da Roma, dove siamo presenti dal 1971. Ma con il nuovo A350-900 lo scenario è cambiato e possiamo incrementare l’operatività con l’Italia. Un nsegnale chiaro, si tratta del migliore aeromobile per gestire collegamenti diretti con notevoli risparmi di carburante e di emissioni». Woodhouse ha rifertito che il load factor di Singapore Airlines sui collegamenti con l’Italia è ai massimi e che lo sviluppo commerciale sarà favorito dalla rimodulazione delle classi nell’aeromobile che favorisce la crescita dei servizi. «L’A350-900 è un fattore chiave di sviluppo - chiarisce Woodhouse - con 253 posti, di cui 42 nella pluripremiata Business class, 24 di Premium economy e 187 nella Economy class che è stata arricchita».

Fine anno a Singapore

Infine, grandi appuntamenti a Singapore per fine anno.Per celebrare l'arrivo del nuovo anno, Singapore propone il Marina Bay Countdown, il conto alla rovescia che segna l'arrivo del 2020 con spettacoli pirotecnici sull'iconico sfondo dello skyline della città (nella foto). Una grande festa con musica, proiezioni di luce, spettacoli itineranti, DJ, food festival e bazar. L’intero periodo natalizio a Singapore è tradizionalmente magico grazie alle spettacolari illuminazioni lungo Orchard Road, la via principale dello shopping, dal 16 novembre 2019 al 1° gennaio 2020. Un'atmosfera unica e coinvolgente creata da decorazioni suggestive, temporary shop dove fare shopping e dal villaggio di Natale.