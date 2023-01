Singapore, da faro del Sud Est asiatico a “hub” globale

Non è un caso che la terza stagione della serie avveniristica televisa “Westworld” sia ambientata tra i grattacieli, vetrate e ampi spazi di Singapore. La tecnologia è sempre più percepibile con il pagamento a codice QR comune anche nei tradizionali “hawker centers” (classificati come “Intangible Cultural Heritage” dall’UNESCO, sono concentrazioni di botteghe che offrono le più svariate cucine internazionali con un’area comune per i consumi); veicoli autonomi (la Nanyang Technological University and Land Transport Authority stanno preparando il trasporto autonomo su 1.000 km di strade pubbliche per l’anno prossimo); fari stradali equipaggiati con sensori e sistemi analitici che raccolgono dati su condizioni meteorologiche e traffico; una identità biometrica (National Digital Identity - NDI) che integra riconoscimento di impronte digitali, occhi, viso e voce.

Singapore ha dato il benvenuto anche al nuovo fenomeno della carne alternativa “lab grown”, approvando i bocconcini di pollo di Eat Just di San Francisco: invece di usare alternative vegetali, Eat Just li ottiene estraendo cellule da animali che vengono poi fatte crescere esponenzialmente in bio-reattori; il ristorante esclusivo 1880 (per membri) nel centro di Singapore è stato il primo in tutto il mondo a servirla.

I marchi più famosi in Singapore uniscono classici come Singapore Airlines, Changi Airport, McDonalds, Uniqlo, DBS ad altri ad alta tecnologia come Apple, WhatsApp, YouTube, Netflix. Le categorie dove si trovano più marchi italiani sono in segmenti a prezzo alto in settori più tradizionali come arredamento, moda, auto, ospitalità, alimentazione e vini. I marchi più riconosciuti sono ad esempio B&B Italia, Sassicaia, Lamborghini, Ferrari, Prada, Valentino, Gucci.

In conclusione Singapore ha un incredibile potenziale con una popolazione sempre più sofisticata ed internazionale che senz’altro apprezza marchi famosi per la loro storia e qualità, ma che è' anche attenta al progresso per attitudini ed interessi e quindi motivata dall’innovazione nel prodotto e nel servizio. La concorrenza internazionale elevata alza significativamente le barriere all’entrata, richiedendo non solo una profonda conoscenza delle dinamiche asiatiche e globali, ma anche l’abilità nel fare le connessioni tra le due in un contesto di continua accelerazione tecnologica. L’investimento necessario è quindi notevole, ma i ritorni possono anche essere esponenziali vista l’influenza di Singapore aldilà dei suoi confini.

* Ceo di Vitasoy International Holdings