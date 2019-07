Single, età media, donna: l’identikit di 840mila con il reddito di cittadinanza

In 330mila saranno contattai dai centri per l’impiego

Sono circa 330mila i percettori del reddito di cittadinanza “occupabili” che saranno contattati a partire dal 17 luglio dai centri per l'impiego per essere convocati e sottoscrivere il Patto per il lavoro. Considerando i componenti dei nuclei familiari, circa il doppio saranno coinvolti dalle politiche attive per il lavoro (660mila). Dal 17 luglio dovrebbero essere contatti dai centri per l’impiego, per email o sms, con l’indicazione della data per il primo appuntamento: dovranno fare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e registrarsi al sistema nazionale on line.

La partenza delle politiche attive del lavoro è in ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge, secondo cui il percettore del reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere convocato dai centri per l’impiego «entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio», che in molti hanno incassato ad aprile o maggio.