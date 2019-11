Single’s day, in Cina shopping da record: vale sette Black Friday - Il video

I consumatori rurali

La sete di esperienze uniche di shopping virtuale è facilmente spiegabile: la schiera dei consumatori si sta espandendo a livello geografico, con i nuovi clienti che vivono nelle città di terza e quarta fascia (megalopoli da milioni di abitanti) e nelle aree rurali. Non avendo accesso ai negozi “fisici” considerano l’e-commerce l’unica modalità di shopping possibile: «Rispetto a chi vive nelle grandi città questi nuovi consumatori hanno gusti più tradizionali - continua Fontana - e si affidano molto al passaparola, che in Cina avviene sempre nella dimensione virtuale con i Koc (key opinion consumers), i consumatori più autorevoli. Per loro è importante scrivere il proprio feeback e utilizzare quello degli altri per orientarsi nelle scelte». In alternativa, si “ascoltano” i Kol (key opinion leader) ovvero gli influencer locali.

Shopping social e divertente

L’analisi delle modalità di shopping dei cinesi è importante soprattutto per chi, dall’Italia, guarda a questo mercato: «C’è spazio per i prodotti made in Italy, di lusso e, ora anche di fascia premium. Ma bisogna utilizzare un linguaggio diverso», conferma Nicola Canzian, responsabile della divisione digital di Retex, società che aiuta le aziende a estendere il proprio business in Cina, è specializzata nell’innovazione del retail a 360 gradi ed è “trusted” partner di Tencent (cui fa capo il social Wechat, con oltre 1 miliardo di utenti al mese).

L’integrazione e-commerce e social, per esempio, non può essere ignorata: «L’approccio all’acquisto è totalmente social: per esempio, su Wechat l’utente scopre il prodotto, lo paga e condivide l’acquisto con gli amici. Se qualcosa non va, chatta con il customer service. Tutto è accelerato e ogni intoppo o rallentamento del processo di shopping è deleterio». I consumatori cinesi, poi, vogliono un’esperienza di shopping che sia divertente: « È per questo che prediligono, per esempio, la componente legata al mondo del gioco», chiosa Canzian.