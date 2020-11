Single’s day: perché quest’anno è un’opportunità per i brand italiani

Single’s day anche fuori dalla Cina...

Per la prima volta nella storia del Single’s day, Alibaba - che sulle sue piattaforme, da mezzanotte, avrà ben 16 milioni di prodotti a prezzo ridotto, di cui 3 milioni al loro debutto - ha promosso la manifestazione anche sulle sue piattaforme internazionali come Aliexpress, Lazada (attivo nel Sud-est asiatico) e Daraz (Pakistan e Sud-est asiatico). Intanto alcune piattaforme come Yoox , hanno cominciato a proporre sconti (dal 30 al 70%) proprio in occasione del Single’s day. Che, a dirla tutta, in Cina non è sinonimo solo di sconti, ma anche di prodotti in esclusiva, limited edition e show in live streaming che coinvolgono il consumatore permettendogli di acquistare i prodotti in diretta.

..ma in Europa ha ancora strada da fare

Ma quanto è conosciuto il Single’s day fuori dalla Cina? In Europa - che ha invece accolto a braccia aperte la tradizione americana del Black Friday, il venerdi dopo il Thanksgiving day quando gli americani iniziano, di fatto, la corsa ai regali di Natale (super scontati) - è ancora una manifestazione ancora poco nota. Secondo un’indagine pubblicata da Statista, il Paese europeo in cui la festa dei single è più nota è la Germania, dove a conoscerla è circa una persona su cinque. In Italia la percentuale è ancora più bassa: è passata dal 10% del 2019 all’11,2% del 2020.