Siniscalco: «Le priorità per l’Italia? Semplificazione e banda ultralarga» Domenico Siniscalco (Morgan Stanley): «Focus anche su grandi opere, edilizia scolastica, ambiente e giustizia veloce» di Marco Ferrando

Semplificazione e banda ultralarga. Per Domenico Siniscalco, managing director e vice presidente di Morgan Stanley, per l'Italia le priorità prime sono queste due, seguite a ruota da altre quattro: grandi opere, investimenti in edilizia scolastica e ambiente, velocizzazione della giustizia. Ma prima ancora, per l'economista ed ex ministro come sua abitudine in vacanza a Courmayeur c'è un tema di fondo per certi aspetti ispirato dal ghiacciaio Planpincieux, a rischio crollo nella vicinissima val Ferret: la sostenibilità.

«Nei prossimi mesi dobbiamo essere in grado di operare con misure di breve periodo per uscire al più presto da questa fase di emergenza economica e sociale oltre che sanitaria, ma al tempo stesso c'è da organizzare al meglio la grande riallocazione di risorse che con la crisi e gli strumenti d'intervento può essere finalmente attuata. E qui l'Italia deve pensare a una vera metamorfosi fondata sulla sostenibilità di medio-lungo periodo, cioè al futuro delle prossime generazioni, che ha bisogno di crescita e prima ancora di investimenti».

Troppo debito? La scorsa settimana Banca d'Italia ha segnalato il nuovo record storico a 2.530,6 miliardi, senza ancora contare i 25 di scostamento arrivati dopo.

Il debito è una questione nodale, ma merita di essere reinquadrata guardando oltre ai soli aspetti quantitativi. Fino a ieri l'Italia era uno dei pochi Paesi ad avere una zavorra gigantesca, ora con le misure richieste dal Covid ce l'hanno più o meno tutti e questo dato capovolge lo scenario e rende molto più importante come questo debito viene utilizzato. Se genererà investimenti può diventare l'occasione per agganciare i grandi, diversamente quel treno è perso per sempre. Nel mondo, inoltre, è esploso il debito totale, pubblico e privato, che ha superato il 330 per cento del Pil. Il nostro debito pubblico va valutato nel quadro globale insieme alla nostra ricchezza privata che rappresenta un incredibile ammortizzatore in questa crisi.

Finora è prevalsa la logica degli interventi a pioggia: un errore?