Sinistri auto in flessione del 50%

Stop a 4,4 miliardi di dividendi

Seguendo le raccomandazioni Ivass, le compagnie non hanno distribuito (o hanno rinviato o sospeso) dividendi per circa 4,4 miliardi di euro.

«La crisi ha messo in evidenza l'inadeguato funzionamento del meccanismo di volatility adjustment e l'assenza di strumenti nel quadro di Solvency II in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza in modo rapido e incisivo», ha rimarcato Franco. L'Ivass è favorevole a definire in sede europea, in collaborazione con l'Eiopa, un pacchetto di misure attivabili in caso di crisi generalizzata e in grado di mitigare in via transitoria i fattori di volatilità e automatismo insiti nella regolamentazione.

Per assicurare innovazione, solidità ed efficienza, non bastano le norme ma in ciascuna compagnia sono fondamentali chiarezza strategica, forza finanziaria, robusti sistemi di governance.

Particolare rilevanza assume un assetto azionario forte e trasparente, con un’orizzonte di medio-lungo periodo, consapevole dell'esigenza di dotare le compagnie di solidi processi di governo e controllo, di consiglieri e manager dotati di adeguate professionalità, attenti all'innovazione e alla sostenibilità degli indirizzi strategici e operativi.

Negli ultimi anni le compagnie hanno avviato un importante processo di rafforzamento degli assetti di governo ma restano ancora lacune nei processi di governo dei rischi.

La protezione del consumatore

Un capitolo a parte merita poi la protezione del consumatore. Come già detto se si conferma la riduzione dei sinsitri Rc Auto l’Ivass si attende che «a fronte di un risparmio oggettivo pare opportuno un ristoro immediato e diretto», ha chiarito Stefano de Polis, segretario generale dell’Authority che ha citato ad esempio quanto avvenuto in Francia, dove i clienti hanno ricevuto un bonifico per il rimborso delle coperture non godute a causa del blocco della circolazione.