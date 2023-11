Sinner apre le Atp Finals alla grande: netta vittoria contro Tsitsipas

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Torino Sinner esordisce in un Pala Alpitour strapieno vincendo nettamente contro Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking, sceso in campo contrariamente a quanto si era ventilato alla vigilia per un problema al gomito destro: è finita 6-4, 6-4 nel primo match delle Atp Finals.

In avvio di partita, sul due pari, arriva il break a favore dell’italiano in un game mal giocato dall’avversario: il primo parziale scivola via in 39 minuti, chiuso al secondo set-point e in maniera più netta di quanto non dica il risultato. Il servizio solido e redditizio ha infatti sempre accompagnato il tennista azzurro, garantendogli certezze nei turni di battuta.

Il secondo set si apre con Tsitsipas subito breakkato da Sinner che poi non sfrutta tre palle per portarsi sul 2-0. Il moto d’orgoglio consente al greco, falloso e sfiduciato, di rimanere aggrappato al match, ma l’italiano è attentissimo al servizio (71% di prime) e finisce ancora 6-4 chiudendo i conti con un ace. La partita non è stata particolarmente avvincente, Sinner non ha concesso spazi e ha gestito con pragmatismo e sapienza, a fronte di un avversario al di sotto del proprio standard e mai apparso davvero in grado di impensierirlo.

I precedenti non erano a favore del tennista altoatesino (numero 4 del mondo), che aveva perso con il greco cinque volte e vinto solo due. Nel 2023 però, anno di crescita di Jannik che è reduce dalle importanti vittorie a Toronto, Pechino e Vienna, gli scontri diretti erano 1 a 1 (Tsitsipas lo aveva sconfitto agli ottavi degli Australian Open al quinto set, Sinner a Rotterdam in due set).

Questa vittoria conferma dunque il salto di qualità che l’italiano ha fatto vedere negli ultimi mesi, come ha sottolineato lui stesso a fine partita ringraziando il pubblico. La prossima sfida per Jannik sarà il 14 novembre contro Nole Djokovic che ha vinto contro Holger Rune dopo una battaglia di oltre tre ore e un match a tratti spettacolare. Il danese ha trascinato il numero 1 del mondo al terzo set (7-6, 6-7, 6-3) giocando con spregiudicatezza e attaccando senza tregua il serbo che ha ceduto anche al nervosismo (due racchette distrutte) prima di portare a casa in controllo la partita. Prossime sfide Alcaraz-Zverev e Medvedev-Rublev.