Sinner è il più amato dai tifosi. Nell’albo d’oro Federer premiato 19 volte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non è certo finito con il trionfo della Davis l’anno d’oro di Jannik Sinner: il tennista altoatesino numero 4 del mondo ha vinto il “Fan’s Favourite Atp Award”, il premio del giocatore più amato dai tifosi di tutto il mondo (il record appartiene, indovinate un po’?, a Roger Federer, indicato dai fan per 19 volte). Non solo: è risultato il most improved player, il giocatore che è migliorato di più nel corso del 2023: partito da numero 15 in classifica, ha raggiunto la quarta posizione in un crescendo entusiasmante (sei i tornei vinti, compreso il primo Masters 1000 a Toronto) culminato nella finale delle Atp Finals a Torino e poi nel successo in Coppa Davis. A contendergli la vittoria di most improved player c’erano tra l’altro una bellissima sorpresa del tennis italiano, Matteo Arnaldi, poi Christopher Eubanks e Ben Shelton. La stagione magica di Sinner si completa, infine, con il riconoscimento di “coach dell’anno” assegnato dall’Atp ai suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill (Nole Djokovic non ha gradito, avrebbe voluto il premio per Ivanisevic e ironicamente ha detto che vincere tre Slam e chiudere da numero 1 del mondo evidentemente non basta).

Sinner archivia il 2023 diventando “Amico della Formula 1”, una sorta di testimonial del circuito per il 2024: sarà presente in alcuni Gran Premi e interagirà con i tifosi. «Essendo italiano ho la F1 nel sangue e sono molto felice di lavorare con il miglior brand nel mondo dello sport motoristico e la loro piattaforma straordinaria», ha commentato Jannik, che ama le auto ed è stato anche in visita a Maranello, in visibilio.«La Ferrari è la storia e quel suono unico...», ha detto prima di fare un giro sulla SF90 Spider Assetto Fiorano. «Mi sono sentito avvolto dalla vettura, come se fosse un’estensione del mio corpo. Un po’ come la racchetta: solo decisamente più grande...».