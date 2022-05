Sinner, prima volta ai quarti a Roma. «Con Tsitsipas non sarà come in Australia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È ancora la giornata di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia di tennis, in corso al Foro Italico. Il tennista altoatesino centra infatti per la prima volta in carriera i quarti del torneo: 6-2, 7-6 al serbo Filip Krajinovic. Ora sfiderà Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale: 3-1 i precedenti in favore del greco, l’ultimo qualche mese fa in Australia in una partita senza storia.

«In Australia - spiega Sinner - Tsitsipas ha giocato bene, io meno.Qui siamo sulla terra, però, ed è diverso. Anche lui sta giocando bene fin qui, ho visto la partita di oggi e ha alzato velocemente il suo livello. Sicuramente sarà un buon test per me per capire dove sono migliorato».

Loading...

I riflettori sono sul nuovo sodalizio con il coach Simone Vagnozzi, che ha preso il posto di Riccardo Piatti. «Con Vagnozzi - dice Sinner - stiamo lavorando tanto, ma non solo sul cambiare il gioco. Anche sull’essere più intelligenti e capire cosa fa l’avversario. Ci sto riuscendo bene a tratti, come oggi nel primo set. In allenamento chiaramente è più semplice, ma domani sarà una gara dove dovrò stare più sul mio gioco per alzare subito il livello» ha concluso l’azzurro.

Nella giornata di oggi sono passati i favoriti tra le teste di serie. Alexander Zverev è stato il primo tennista ad accedere ai quarti degli Internazionali. Il tedesco ha battuto in due set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-6) in 1 ora e 50 minuti di gioco. Venerdì sfiderà il vincitore del duello tra Garin e Cilic. Tsitsipas, prossimo avversario di Sinner, ha conquistato invece in rimonta il passaggio al turno successivo, battendo dopo un’ora e 51 minuti Karen Khachanov col punteggio di 4-6, 6-0, 6-3. Infine il canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto senza problemi sull’americano Marcos Giron piegato 6-3, 6-2. Per lui ai quarti ci sarà il numero uno del tabellone, Novak Djokovic che ha superato Stan Wawrinka 6-2, 6-2.