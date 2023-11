Sinner supera anche Rune, è primo nel girone. Ora la semifinale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Jannik Sinner, già qualificato in semifinale grazie al risultato del pomeriggio tra Djokovic e Hurkacz, lotta per quasi tre ore contro il danese Holger Rune e vince l’ultima tesissima partita del girone 6-2, 5-7, 6-4, chiudendo la prima fase delle Finals in testa. Fuori il danese, numero otto del mondo, che aveva vinto con l’italiano in entrambi gli scontri diretti (a Montecarlo quest’anno, a Sofia nel 2022).

È stato un match dai diversi volti, cominciato a senso unico e terminato in una situazione di assoluto equilibrio tra i due giocatori. Sinner parte a mille,avanti 4-0 con due break all’attivo, a fronte di un avversario appannato e incapace di reagire. Gestisce il vantaggio e vince il primo set 6-2 in 32 minuti, quasi senza accorgersene, mentre il danese si precipitava a chiedere la pausa toilette.Nel secondo parziale la musica cambia. Sinner, con la sicurezza e il piglio che ha fatto vedere in questi giorni, si salva da una palla break sul 2-1 tenendo a bada la furia di Rune, tornato a esprimersi come è in grado di fare e lucido nel neutralizzare la palla break a sua volta concessa all’italiano sul 2 pari.

Loading...

Si va avanti fino al 5-4 pari, quando il timore per un possibile problema alla schiena di Sinner viene inizialmente fugato con un decimo game giocato in modo magistrale, ma poi sul 5 pari Jannik - toccando più volte il punto dolorante - cede il servizio, e Rune porta a casa il set 7-5. Il tennista azzuro appare preoccupato e scuro ma non chiama il fisioterapista e continua a giocare, mentre la panchina lo incoraggia ripetutamente. La sconfitta con Rune avrebbe comportato il secondo posto nel girone, e dunque la semifinale probabilmente con Medvedev (i giochi del secondo girone si decidono definitivamente domani).

Comincia il terzo set: sull’1 pari Rune annulla due palle break e non manca di concedersi uno show con la giudice di sedia (la pretesa era, dopo la risposta di Sinner, di avere il falco sul proprio servizio sostenendo di essersi fermato perché la palla era fuori). La partita è ormai equilibratissima e tesa, il fastidio alla schiena sembra superato, entrambi tengono il servizio rischiando (Rune annulla un’altra palla break sul 2 pari, Sinner salva la pelle sul 4-3 per il danese). Poi, con una volée eccezionale, il punto che decide il match: sul 4 pari, alla terza possibilità l’italiano strappa il servizio all’avversario e va avanti 5-4, e poi chiude 6-4. “Per me questa vittoria vuol dire tanto, oggi ero più nervoso, agitato, con lui non avevo mai vinto... ma alla fine ho portato a casa i punti importanti”, ha detto a fine partita.

Si qualifica dunque da imbattuto nel girone, Sinner, e Nole “ringrazia” per la permanenza nel torneo (con una vittoria di Rune sarebbe uscito).Jannik sabato giocherà la semifinale contro il secondo qualificato nel girone rosso.