Sintesi, dati e analisi: ecco le richieste dei lettori Ecco i risultati dell’indagine lanciata tra i lettori della newsletter «Pensioni24» la scorsa settimana di Ma.l.C.

2' di lettura

Vi abbiamo chiesto tre minuti del vostro tempo e vi dobbiamo una risposta. O, per meglio dire, riteniamo giusto condividere con voi i risultati di questa indagine realizzata tra gli abituali lettori della newsletter «Pensioni24». Che ci forniscono indicazioni molto utili per consentirci di migliorare il nostro lavoro. Perché crediamo fermamente che dall’interazione con la comunità del nostro pubblico possiamo far evolvere il nostro servizio e rendere questa lettura sempre più interessante.

Innanzitutto a partire dalla struttura della new: il 58% del campione di chi ha partecipato al sondaggio predilige una struttura agile, snella, con un elenco essenziale e sintetico delle notizie della settimana; una struttura preferita ad un racconto corredato da foto e link ad altri articoli. La ragione è evidente: le foto pesano, soprattutto se la connessione da smartphone non è ottimale e pertanto rischia di rendere difficile la navigazione.

Una scelta confermato dalle risposte alla domanda: «A cosa ti serve Pensioni24»: quasi i due terzi dei lettori hanno espresso la propria preferenza alla sintesi (62,3%), mentre una quota meno cospicua di lettori ci segue in particolare per conoscere un settore complesso come la previdenza (19% circa) o per le esigenze personali (17%).

L’esito del sondaggio su lla newsletter Pensioni24

La sottolineare la tipologia di articoli che i lettori prediligono: a conferma che l’informazione di qualità del Sole 24 Ore è particolarmente apprezzata, sono le analisi e gli approfondimenti gli articoli prediletti, di fronte alle notizie riguardanti temi di grande attualità come il riscatto della laurea o il tema quota 100.

Queste alcune delle indicazioni emerse dal sondaggio realizzato e che rappresenta un punto di analisi importante, a sei mesi abbondanti dalla nascita della newsletter. Spunti che costituiranno per noi l’impegno di sviluppare alcune tematiche finora meno seguite, come le statistiche dai fondi. A chi ha partecipato al sondaggio il ringraziamento della redazione.