Sintomatici Covid e non, ecco chi deve osservare la quarantena e chi deve fare il tampone

Il contributo di Immuni

Nella circolare si raccomanda inoltre di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero se non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. La circolare raccomanda anche di promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Brusaferro, in arrivo documento su utilizzo test

«Credo che uscirà nei prossimi giorni un documento specifico sull'utilizzo dei test» per individuare la positività al Coronavirus. Lo ha annunciato, durante l'audizione in Commissione igiene e sanità del senato, il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. «La realtà dei test oggi è costituita dal gold standard - ha precisato - che è il tampone molecolare ma i test antigenici rapidi hanno risultati buoni e sono stati consigliati anche dal Ministero per un utilizzo in determinati contesti. Ma la ricerca tecnologica peró è molto rapida e nelle prossime settimane potremo disporre di ulteriori test più facili da utilizzare. Questo sarà certamente di grande aiuto».