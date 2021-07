Sir Branson tenta il volo ai limiti dello spazio: si apre l’era del turismo suborbitale?

Potranno quindi spostarsi senza peso, sperando che questo non dia fastidio al loro apparato vestibolare, non scassi loro insomma l'equilibrio con conseguenti giramenti furibondi di testa e altro. Vedendola in positivo, come è giusto fare, comunque non andranno nello spazio, che incomincia 20 chilometri più in su, a 100 dal terreno.

Come tutti i confini questo, chiamato linea di Karman, è artificiale, ma ha un suo perché: il grande fisico e ingegnere ungherese che dal nome a questo confine immaginario capì che oltre quella linea l'aerodinamica non avrebbe più funzionato. La linea Karman è quindi definita come l'altitudine in cui non si può volare abbastanza velocemente da generare una spinta che tenga in quota un aereo.

Aereo non razzo, e l'elegantissimo veicolo SpaceShipTwo denominato VSS Unity è un poco è l'uno e un poco è l'altro. Quel che succederà quindi è che il grande aereo White Knight Two decollerà dallo spazioporto di Virgin Galactic in Mojave California, porterà fino a 13.000 metri dal suolo terrestre l'aereo razzo VSS Unity che si distaccherà e volerà fino a 80 chilometri di altezza, per poi planare come detto sopra.

Bezos invece userà, come passeggero, il suo razzo, New Shepard della Blue Origin, per un decollo verticale, diciamo convenzionale, arriverà oltre i 100 chilometri e poi la capsula coi passeggeri tornerà a terra dando agli intraprendenti trasportati l'ebrezza dell'assenza di peso.

Biglietti per lo spazio in vendita da anni

Se tutto andrà bene, condizioni atmosferiche per il decollo comprese, Branson coronerà il suo sogno, iniziato nel 2004 quando fondò la Virgin Galactic, con l'intento di farla diventare il primo vettore di turismo spaziale. Dopo due incidenti mortali, 2007 e 2014, la Virgin Galactic è arrivata a fare negli ultimi 12 mesi alcuni voli praticamente perfetti, che fanno ben sperare. Da tempo Branson vende biglietti per voli come questo, ne ha staccati centinaia, alla cifra approssimativa di 20.000 dollari e parecchi si sono chiesti se iniziare a venderli anni fa, quando il progetto c'era ma non la tecnologia e tantomeno le navette, non assomigli più a un crowdfunding non dichiarato che a un'attività normale per questo nuovo tipo di turismo.