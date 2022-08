Sirene americane anche per l’Udinese: una spac per atterrare a Wall Street?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sirene americane anche per l’Udinese. Secondo indiscrezioni trapelate da ambienti finanziari newyorkesi, la famiglia Pozzo, azionista dell’Udinese, sarebbe infatti in discussione con un gruppo finanziario statunitense: il soggetto in questione, secondo i rumors, sarebbe una Spac, cioè una Special purpose acquisition company, uno strumento finanziario che Oltreoceano sta avendo successo anche nel mondo dello sport.

Coinvolto nell’operazione sarebbe un gruppo finanziario newyorkese, specializzato in...