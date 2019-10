Siria: accordo Usa-Turchia, tregua di 120 ore. Trump: «Grazie Erdogan» Il vicepresidente Usa dopo l’incontro con Erdogan: la Turchia avrà una “safe zone” di 30 km. Trump su Twitter: «Milioni di vite saranno salvate»

Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli Usa favoriranno l'evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence dopo l'incontro con Erdogan. «Grandi novità dalla Turchia, grazie Erdogan, milioni di vite saranno salvate» ha scritto il presidente Usa Donald Trump in un tweet.

Le sanzioni imposte dagli Usa alla Turchia per l'offensiva in Siria, ha detto ancora il vicepresidente Pence, saranno tolte appena il cessate il fuoco diventerà permanente. La Turchia otterrà una zona di sicurezza concordata con gli Usa di circa 32 km (20 miglia) oltre il suo confine con la Siria.