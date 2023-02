Siria: attacco Isis nel centro del Paese, 11 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno 11 persone, per lo più civili, sono state uccise l’11 febbraio in un attacco attribuito all’Isis nella Siria centrale: lo ha reso noto la ong Osservatorio siriano per i diritti umani.

Un gruppo dell’Isis “ha attaccato circa 75 persone sabato mentre raccoglievano tartufi nella zona di Palmira, nella campagna orientale di Homs”, ha dichiarato la ong, che ha sede nel Regno Unito.

L’attacco ha ucciso “10 civili, tra cui una donna, e un membro delle forze del regime (siriano)”, ha sottolineato, aggiungendo che altre persone risultano disperse.