Siria, blitz Usa: morto leader dell’Isis. Tredici vittime, tra cui donne e bambini

Le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti sono entrate nella Siria nord-occidentale in una missione per catturare militanti jihadisti che ha portato a scontri a fuoco con diverse vittime: tredici, secondo quanto reso noto dall’Osservatorio siriano per i diritti umani e confermato dai media statunitensi. Nel corso dell’operazione è morto il leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi: secondo fonti Usa si è fatto saltare in aria con una bomba che aveva con sé durante l’operazione Usa. Il presidente Usa, Joe Biden, ha parlato del «suicidio» del leader Isis come di un «disperato atto di codardia», precisando che gli Usa hanno preso «ogni precauzione per minimizzare i danni sui civili». Grazie «al coraggio delle nostre forze, questo orribile terrorista non c’è più » ha detto Biden, aggiungendo che l’operazione ha «rimosso una grande minaccia per il mondo».

Morto leader dell’Isis

«La scorsa notte, sotto la mia direzione, le forze militari statunitensi hanno portato a termine con successo, nel nord-ovest della Siria, un’operazione di antiterrorismo per proteggere gli americani e i nostri alleati e rendere il mondo un posto più sicuro - ha detto Biden - Grazie all’abilità e al coraggio delle nostre forze armate, abbiamo tolto dal campo di battaglia Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, leader dell’Isis». Tutti i soldati americani sono sani e salvi, ha precisato Biden, aggiungedo che gli Usa hanno «preso ogni precauzione possibile per proteggere i civili». Il Pentagono, in precedenza, aveva descritto il raid come una «missione di successo». Secondo i media statunitensi, almeno 13 persone sarebbero morte, tra cui donne e bambini. Il blitz è stato condotto nella notte nella Siria nord-occidentale al confine con la Turchia. L’Osservatorio pubblica un filmato choc dal luogo dell’operazione.

Il filmato choc

Il filmato mostra brandelli di corpi di un uomo e di due bambini a terra vicino a un edificio che, secondo i testimoni locali citati dall’Osservatorio, è stato preso di mira dall’attacco delle forze speciali Usa. Queste, secondo l’Osservatorio, sono state aviotrasportate dalla base militare Usa di Ayn Arab (Kobane), nel settore centrale del confine turco-siriano, fino alla zona di Atme, dove sorgono affollati campi profughi siriani a nord-ovest di Idlib. L’obiettivo della missione, secondo l’Osservatorio, era una presunta cellula terroristica.

L’operazione

L’attacco è iniziato poco dopo la mezzanotte locale (le 23 in Italia) ed è durato fino alle 3.30 del mattino. In quella stessa zona, nell’autunno del 2019, veniva ucciso in un’analoga azione armata Usa il leader dell’Isis Abu Bakr al Baghdadi.

I soldati sono atterrati in elicottero vicino ai campi profughi di Atme. Secondo il direttore dell’Osservatorio, Rami Abdel Rahman, si è trattato della più grande operazione della coalizione dalla morte nell’ottobre 2019 di al Baghdadi durante un altro raid Usa nella regione, che ancora sfugge al controllo di Damasco. Le identità dei jihadisti presi di mira non sono state comunicate.