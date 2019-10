Siria, nel caos del Medio Oriente l’unico vincitore è Vladimir Putin

VIDEO/L’appello dei curdi agli alleati: chiudete lo spazio aereo alla Turchia

Putin era il protettore del regime siriano e ora è anche il nuovo salvatore dei curdi. Non è solo una questione di revanscismo da grande potenza, per un paese che nei numeri economici non può competere con l'America né la Cina. Diversamente dagli Stati Uniti, la Russia è geograficamente molto vicina al Medio Oriente. Il Levante mediterraneo, il Crescente Fertile, Mar Nero, Dardanelli, Tigri, Eufrate e Golfo sono essenziali per la sicurezza russa.

La sfida è non deludere le aspettative

Ma per Putin, il suo ministro degli Esteri Lavrov e i suoi generali, d'ora in poi diventerà sempre più difficile mantenere il passo da marcia trionfale. Negli anni Settanta anche gli americani furono trattati dagli arabi come dei liberatori: già braccato dal Watergate, Richard Nixon in visita al Cairo fu portato in trionfo dagli egiziani. Ora tocca alla Russia non deludere le troppe aspettative e navigare sopra le sabbiose complessità della regione.

Per evitare una guerra che ne comprometterebbe l'immagine, Putin deve convincere Erdogan a fermare la sua offensiva; dovrà diventare il mediatore fra sauditi e iraniani; dovrà cercare di mantenere la sua amicizia con Bibi Netanyahu e gli israeliani di origine russa, e contemporaneamente coltivare l'alleanza strategica con l'Iran e il regime siriano.

La storia insegna che in Medio Oriente è sempre effimero il successo di chi viene da fuori per occupare un ruolo lasciato da altri. Quando si apre un vuoto, più prima che dopo quello spazio viene occupato: è una legge di natura e geopolitica. Riempirlo non è mai un'operazione facile.