Siria, Trump «amico» di Erdogan scatena l’ira di alleati e Iran. Turchia: pronti all’attacco

PER SAPERNE DI PIù/Usa via dalla Siria? Le conseguenze

Il funzionario ha anche evidenziato che la Casa Bianca non avrebbe concesso «nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo è da irresponsabili». Lo stesso Trump ha comunque difeso la sua scelta: «Ho grande rispetto per le opinioni degli altri e capisco le preoccupazioni - ha detto - Ma ho fatto campagna per riportare i nostri soldati a casa ed è passato molto tempo. È tempo di farlo».

Le critiche dei repubblicani

La decisione di Trump ha comunque spiazzato la diplomazia internazionale oltre a creare malumori fra le file del suo stesso partito. Fronde del partito repubblicano accusano Trump di aver «sacrificato» un alleato prezioso e minato la credibilità della politica estera statunitense. Allo stato attuale, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti «si terrebbero fuori» in caso di attacchi della Turchia ai curdi, minacciando però via tweet di «distruggere l’economia curda» nel caso Erdogan si spinga troppo oltre. Il Pentagono sta escludendo la possibilità di convincere la Turchia ad abbandonare i suoi progetti di invasione del nord della Siria. La lira turca è colata a picco in seguito alle turbolenze politiche, evidenziando il timore degli investitori per un crollo dell’economia nazionale in caso di escalation belliche in Medio Oriente.

La reazione dell’Iran

Ovviamente anche l’Iran reagisce alla decisione di Trump e, tramite la tv pubblica per bocca del ministro della difesa Mohammad Javad Zarif, si dice contraria all’operazione militare turca. Zarif ha chiamato il suo collega turco Mevlut Cavusoglu per esprimere tutta la contrarietà iraniana. Un’operazione simile non serve alla sicurezza turca e aggraverà l’emergenza umanitaria, è la posizione di Teheran.

Curdi alleati di Assad?

Come è tipico dei conflitti in Medio Oriente una decisione tranchant crea sempre un paradosso. Le forze militari curdo-siriane non escludono di collaborare con il governo di Damasco in funzione anti-turca. Curdi, scaricati dagli Stati Uniti, quindi pronti ad allearsi con quell’Assad alleato di Putin. Lo ha detto oggi Mazlum Abdi, comandante in capo delle forze curdo-siriane nel nord-est della Siria, ribadendo un concetto già espresso nei mesi scorsi di fronte alle insistenti minacce militari turche. «Stiamo considerando una partnership col presidente siriano Bashar al Assad con l'obiettivo di combattere le forze turche», ha detto Abdi.