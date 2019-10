Erdogan: i curdi hanno iniziato a ritirarsi Scontri sporadici e bombardamenti di artiglieria sono stati avvertiti al confine della Siria, ma sostanzialmente regge l’accordo raggiunto tra il vicepresidente americano Pence e il presidente turco Erdogan su un cessate il fuoco di 5 giorni, per consentire il ritiro dei curdi

Aiuti dell’Unicef ai rifugiati nel campo di Al-Hol, a Sud della città di Hassakeh (Ansa)

Scontri sporadici e bombardamenti di artiglieria sono stati avvertiti al confine della Siria, ma sostanzialmente sembra reggere l’accordo raggiunto tra il vicepresidente americano Pence e il presidente turco Erdogan su un cessate il fuoco di 5 giorni, per consentire il ritiro dei curdi. Ankara ha confermato che i miliziani curdi dell'Ypg hanno iniziato a ritirarsi dalla zona di sicurezza turca nel nord-est della Siria.

Tuttavia, secondo l'agenzia curda Firat, i raid e i bombardamenti turchi di oggi avrebbero ucciso 5 combattenti curdo-siriani, mentre altri 2 sarebbero rimasti feriti. La stessa fonte sostiene che i bombardamenti hanno ferito 8 civili in un altro villaggio della zona. Il presidente turco Erdogan ha però dichiarato che non ci sono scontri in corso nel Nord Est della Siria, dopo che Ankara ha concordato con Washington di sospendere l’offensiva mentre le forze curde si ritirano. «In questo momento, la tregua di 120 ore» nel nord-est della Siria «è in corso» e «le notizie» di scontri nell'area sono «disinformazione» ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

«Nonostante l'accordo per interrompere i combattimenti, attacchi aerei e di artiglieria continuano a prendere di mira le posizioni dei combattenti, gli insediamenti civili e l'ospedale di Serekaniye/Ras al Ayn. La Turchia sta violando l'accordo sul cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte», ha scritto su Twitter Mustafa Bali, responsabile della comunicazione delle milizie delle Forze democratiche siriane a guida curda.

Il Consiglio europeo condanna l’azione «unilaterale» di Ankara e chiede il ritiro turco. Amnesty International denuncia «crimini di guerra» dell'esercito turco e dalle milizie siriane sue alleate.