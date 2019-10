Siria, Erdogan pronto ad attaccare Kobane. Tensione Nato-Turchia Clamorosa svolta nella guerra nel Nord-est. Le forze curde hanno trovato un accordo con il regime di Assad, impensabile fino a qualche giorno fa. Intanto la Casa Bianca alza la voce con gli alleati

Siria, l'appello dei curdi agli alleati: "Chiudete lo spazio aereo alla Turchia"

3' di lettura

Il presidente turco Erdogan è pronto ad attaccare la città curda di Kobane in Siria, il luogo simbolo della resistenza del popolo curdo che pochi anni fa i terroristi dell’Isis hanno cercato invano di espugnare. Ieri il presidente siriano Assad ha deciso di mandare truppe a sostegno dei curdi, oggi Erdogan annuncia l’avanzata sulla città da Occidente: numerosi carri armati, mezzi blindati e unità militari dell'esercito turco e delle milizie arabe filo-Ankara sono entrati nelle ultime ore nel nord della Siria a ovest del fiume Eufrate, in un'area già controllata dalla Turchia.

Contatti Turchia-Russia

Attacco che non troverà ostacoli in Mosca, assicura Erdogan, «l'approccio» mostrato dalla «Russia non sarà un problema a Kobane». Parole - quelle di un tacito benestare della Russia all’operazione turca Peace Spring- che il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov neanche commenta. Smentisce però un coinvolgimento russo nel conflitto: «Non ci piace nemmeno pensarlo». Peskov precisa anche che tra Mosca e Ankara vi sono stati contatti al livello “dei presidenti” e “dei ministeri degli Esteri” nonché

“fra le strutture militari”.

Erdogan contro la Nato

In queste ore matura uno scenario inquientante per gli equilibri mediorientali, europei e per la mappa geopolitica mondiale: la Turchia che si allontana dagli alleati occidentali, ormai protagonista assoluta dello scacchiere mediorientale grazie al disimpegno americano e alla non strategia di Trump. Stoltenberg, segretario Nato, si dice profondamente preoccupato per la sempre più grave instabilità in Siria e per le sofferenze della popolazione, ma soprattutto per il rischio concreto che l’operazione militare turca possa provocare una escalation in tutta la regione.

Erdogan per tutta risposta provoca: «Ho parlato ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il giorno prima con il premier britannico Boris Johnson. Nei nostri colloqui ho capito che c'è una seria disinformazione. Starete dalla parte del vostro alleato Nato, o dalla parte dei terroristi? Ovviamente loro non possono rispondermi a questa domanda retorica».

Curdi chiedono aiuto ad Assad

Ma la decisione degli americani di abbandonare l’area ha sconvolto tuttigli assetti. Ai curdi non resta che l’alleanza con Assad. Dopo il ritiro dei vecchi alleati americani le forze curde in Siria hanno annunciato un nuovo accordo con il governo di Damasco, un nemico giurato di Washington e sostenuto dalla Russia. Il tutto mentre le truppe turche prendevano la roccaforte di Tel Abyad. È una piccola rivoluzione: per cinque anni, la politica degli Stati Uniti nell’area si è basata sulla collaborazione con le forze curde sia per combattere lo Stato islamico che per limitare l’influenza di Iran e Russia, alleati della Siria.