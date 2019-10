Siria, la Francia: «Al Consiglio Ue la questione sanzioni alla Turchia» La questione delle sanzioni europee contro la Turchia dopo l’offensiva contro le forze curde nella Siria nord-orientale «è sul tavolo e sarà discussa al Consiglio europeo la prossima settimana». Lo ha detto il Segretario di Stato francese agli affari europei, Amelie de Montchalin

2' di lettura

La questione delle sanzioni europee contro la Turchia dopo la sua offensiva contro le forze curde nella Siria nord-orientale, «è sul tavolo e sarà discussa al Consiglio europeo la prossima settimana». Lo ha affermato il Segretario di Stato francese agli affari europei, Amelie de Montchalin. «Certo che è sul tavolo», ha risposto a una domanda sulla possibilità di sanzioni europee contro Ankara. «Questo sarà discusso al Consiglio europeo della prossima settimana», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE / L'offensiva di Erdogan può spingere i curdi tra le braccia di Assad e Iran

La de Montchalin ha aggiunto che «non si può rimanere impotenti di fronte a una situazione scioccante per i civili, per le forze siriane per 5 anni al fianco della coalizione anti-Isis, ma soprattutto per la stabilità della

regione».

La deputata repubblicana al Congresso Usa, Liz Cheney, è pronta a presentare nei prossimi giorni una legge che impone sanzioni alla Turchia per l'attacco alle milizie curde. La figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, nonostante sia una delle più strette alleate di Donald Trump, si è unita al coro delle critiche contro il presidente per aver abbandonato gli alleati curdi. Oltre 20 deputati repubblicani avrebbero già espresso sostegno alla sua proposta. Tra questi il leader della minoranza repubblicana alla Camera Kevin McCarthy.

LEGGI ANCHE / Dal disimpegno Usa un lungo elenco di vincitori e vinti