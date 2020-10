Siria: un libro racconta i tesori perduti

Un’altra Siria

Le strutture portanti del Paese, dalle scuole agli ospedali, sono in frantumi – puntualizza il giornalista Fulvio Scaglione, ex vicedirettore di «Famiglia Cristiana», attento narratore della transizione della Russia e delle ex repubbliche sovietiche, poi dell’Afghanistan, dell’Iraq e dei temi del Medio Oriente. L’economia è prostrata e si calcola che il danno alla capacità produttiva sia tale da aver riportato la Siria indietro di trent’anni. Un’intera generazione di bambini siriani, gli occhi dei quali trovate nelle pagine del libro, non ha poi conosciuto altro che violenza e paura, mentre un quarto della popolazione, circa 6 milioni di persone, è sfollata in patria o rifugiata all'estero. Le principali città hanno subito danni gravissimi, le campagne sono devastate e il patrimonio archeologico, in Siria ricco come in pochi altri Paesi, è stato saccheggiato o vandalizzato. È merito dunque di questo libro portarci per mano in un'altra Siria, un paese che oggi non c’è più.