Siria, le truppe di Assad a Kobane. I curdi: stop alle operazioni anti-Isis

In questo scenario, il Cremlino si delinea sempre più come arbitro del conflitto. Dopo aver schierato la sua polizia militare come forza d'interposizione, Mosca sembra pronta a trattare la fine delle ostilità tra le parti in causa, mentre le pressioni per una tregua continuano da tutto il mondo. A questo proposito Erdogan volerà in Russia da Vladimir Putin il 22 ottobre.

Dalla Casa Bianca, dove si trova in visita, il presidente Sergio Mattarella ha ribadito con forza la «condanna» italiana di un'offensiva che rischia anche «di offrire spazi impensati all’Isis», mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l’atto ufficiale per bloccare le vendite future di armi alla Turchia e avviare un'istruttoria sui contratti in essere, mentre a seguito delle tensioni è stato annullato il Forum economico italo-turco previsto tra una settimana a Istanbul.

A ridosso del confine gli scontri continuano. L'aviazione e l'artiglieria di Ankara hanno martellato ancora Ras al Ayn. Scontri si sono registrati anche nei pressi dell'autostrada strategica M4, che attraversa il nord della Siria da Aleppo all'Iraq.