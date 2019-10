Siria, Usa: «Sanzioni alla Turchia se non ferma l’attacco» Il segretario al Tesoro Mnuchin avverte Erdogan che, intanto, il 22 ottobre andrà in Russia per incontrare Putin. Spunta una lettera di Trump al leader turco. La Camera americana condanna il ritiro delle truppe Usa, ma The Donald alza la voce: «Odio l’Isis più di voi»

Siria, Erdogan dice no al cessate il fuoco chiesto dagli Usa

3' di lettura

A orami una settimana dall’avvio delle operazioni militari turche nel Nordest della Siria, si gioca di diplomazia. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, avverte: se la Turchia non cesserà il fuoco, arriveranno ulteriori sanzioni americane. Un discorso che replica gli stessi concetti intorno ai quali ruota la lettera che il presidente americano Donald Trump ha inviato al leader turco Racep Tayyip Erdogan, impegnato il prossimo 22 ottobre in Russia per incontrare Putin.

La lettera di Tump a Erdogan

«Non fare il duro» o «non fare lo scemo», piuttosto: «lavoriamo a un buon accordo. Tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone, e io non voglio essere il responsabile della distruzione dell’economia turca», scriveva Trump a Recep Tayyip nella missiva datata 9 ottobre, appena prima dell’offensiva militare turca in Siria.

GUARDA IL VIDEO. Erdogan dice no al ritiro dalla Siria

La Camera Usa condanna il ritiro delle truppe

La guerra in Siria, partita con il ritiro delle truppe americane dal Nordest del Paese mediorientale, anche è un tema molto scivoloso per il presidente americano. Con un voto bipartisan, la Camera americana nella giornata di mercoledì 16 ottobre ha condannato la decisione di ritirare le truppe dalla Siria, spianando la strada di fatto all’offensiva turca contro i curdi.

Trump ai Dem: «Odio l’Isis più di voi»

Mossa cui ha replicato lo stesso inquilino della Casa Bianca: «Io odio l’Isis più di voi. Ci vediamo alle elezioni!», così Trump ha congedato i leader del Congresso che erano venuti a parlare di Siria alla Camera Ovale, scagliandosi contro i democratici. E, secondo il racconto dei testimoni, dopo aver offeso la speaker della Camera Nancy Pelosi, definendola «una politica di terz’ordine», il presidente americano ha insultato anche il suo ex ministro della difesa, James Mattis, che lasciò il Pentagono proprio in disaccordo sul disimpegno Usa dalla Siria: Trump lo ha definito «il generale più sopravvalutato al mondo, uno non abbastanza duro».