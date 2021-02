Sirmione e Desenzano, le offerte sono poche e i prezzi impennano Un piccolo gioiello oppresso dal turismo di massa. Così appariva Sirmione se la si frequentava in uno dei weekend della bella stagione pre-Covid. Una perla, del lago di Garda, sponda lombarda, dal clima mite e dal centro affascinante. di Paola Dezza

Un piccolo gioiello oppresso dal turismo di massa. Così appariva Sirmione se la si frequentava in uno dei weekend della bella stagione pre-Covid. Una perla, del lago di Garda, sponda lombarda, dal clima mite e dal centro affascinante.

«A Sirmione dopo il primo lockdown si è registrata una ripresa della ricerca di case - dice Marco de Andrea, affiliato Tecnorete -, sia da parte di investitori sia da persone desiderose di una casa vacanza da usare nei week end. Ad acquistare a Sirmione sono prevalentemente acquirenti italiani. C’è anche una discreta presenza di tedeschi, belgi e, sporadicamente, russi». La richiesta tipo è il bilocale o piccolo trilocale da 120 a 250mila euro. Le zone più richieste sono Colombare centro, zona porto Sirmione 2 e Lugana. I prezzi vanno mediamente da 2mila euro al mq per l’usato a 2.700 euro per il nuovo. Sul fronte lago della Penisola le soluzioni usate oscillano da 3mila fino a 5mila euro al mq a seconda dello stato d’uso e delle finiture. Le abitazioni da ristrutturare fronte lago in Lugana hanno prezzi di 2.500-3.500 euro al mq. «Lugana è una delle zone che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni grazie al rifacimento della zona centrale, l’apertura di locali di tendenza posizionati fronte lago. Conta anche una spiaggia lunga e ben tenuta» conclude. Nel centro storico di Sirmione, dove sorge il Castello, l’offerta immobiliare è molto ristretta così come nella zona della Penisola. Chi volesse delle soluzioni indipendenti può optare per la zona di Brema. Non ci sono progetti importanti sul territorio perchè le aree disponibili sono poche e non offrono spazi in posizioni strategiche. Negli ultimi anni sono partite alcune iniziative di piccole dimensioni (massimo 10/15 unità), derivanti dalla demolizione di villette in zona Brema o Colombare centro.

Da Sotheby’s International fanno sapere che le limitazioni sugli spostamenti intercontinentali sono state superate grazie alle tecnologie. «Siamo riusciti a chiudere un’operazione sul lago di Garda con un acquirente cinese che ha visitato solo virtualmente la proprietà - spiegano -. In forte aumento l’interesse per immobili di qualità e di valore superiori rispetto al 2019, con prezzi da 1,5 milioni a salire».

Anche i servizi offerti migliorano la qualità della richiesta. Come la ciclabile di Desenzano. «Nel paese i valori immobiliari sono in aumento del 4,9% - dice Giampaolo Cavalli, affiliato Tecnocasa -. Il rialzo dei valori si deve a una buona domanda e a una bassa offerta, in particolare per unità immobiliari usate inserite in piccoli condomini con ingresso indipendente e privi di spese condominiali. Dall’estate si nota una vivace richiesta di abitazioni con giardino, ricercate come prima casa. Ambiti anche gli appartamenti ai piani alti dotati di balconi e terrazzo».

Il budget è compreso tra 150mila e 300mila euro. Sono partiti cantieri di nuova costruzione a Rivoltella dove ci sono più aree di completamento. Le aree che si sono rivalutate maggiormente, perché consentono un facile accesso al centro e al lago, sono quelle a ridosso del nucleo storico, i quartieri di Desenzanino e Spiaggia d’Oro e, in generale, tutta l’area che si snoda lungo il lago verso Sirmione. I prezzi delle abitazioni in buono stato vanno da 3.500 a 4.500 euro al mq con punte di 7.000-8.000 euro. Con 1,29 milioni a Desenzano (fonte Idealista) si acquista una villa su tre piani con giardino e piscina.