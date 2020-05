Sirti, due nuovi contratti da Terna per 58 milioni di euro Sirti rafforza la partnership con Terna: due nuovi contratti per 58 milioni per realizzazione e manutenzione delle linee elettriche ad alta tensione nella zona del centro-sud

Sirti rafforza la partnership con Terna. Nell’ambito delle attività di realizzazione e manutenzione delle linee elettriche ad alta tensione nella zona del centro-sud, da Terna arriva il via libera a due nuovi contratti per un valore complessivo di 58 milioni di euro a vantaggio del gruppo specializzato nelle infrastrutture di rete e controllato dal fondo Pillarstone.

In questo modo Sirti – attraverso l’aggiudicazione a Sirti Energy di due gare ad hoc indette da Terna – si occuperà dei lavori di realizzazione, rinnovo e manutenzione delle linee elettriche a 132/150 kV e della manutenzione della rete a fibre ottiche, nell'ambito della rete elettrica nazionale.

«Siamo particolarmente orgogliosi di essere al fianco di un gruppo prestigioso come Terna, in qualità di partner a supporto sia del rafforzamento delle reti che del percorso di trasformazione digitale, sempre più cruciale alla luce dell'attuale scenario di mercato», ha dichiarato Roberto Loiola, Ceo di Sirti.

«Il percorso di evoluzione competitiva del nostro business ci ha permesso di integrare le competenze storiche di Sirti sulle infrastrutture di rete nei settori Telco, Energy e Transportation, con il know-how tecnologico della business-unit Digital Solutions, focalizzata sulla digitalizzazione. Inoltre, la forza del nostro network logistico e operativo su tutto il territorio italiano, ci permette di essere un partner affidabile grazie a una capacità di intervento immediata e capillare a livello locale»