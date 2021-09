Sisal, 3 obbiettivi per il 2030: zero giocatori problematici, zero gender pay gap, zero emissioni nette

Sisal continua infatti ad accelerare sul programma di Gioco Responsabile per assicurare un gioco equilibrato e lontano dagli eccessi con l'obiettivo di raggiungere Zero giocatori problematici. Nell'ultimo anno molte sono state le azioni: riduzione dei limiti di deposito, la prima ricerca che ha coinvolto oltre 15000 clienti online per analizzare i loro comportamenti di gioco e l'introduzione di un algoritmo per identificare i giocatori a rischio.

Per assicurare un modello di gioco consapevole, inoltre, Sisal ha avviato un percorso formativo che vede coinvolti i nostri dipendenti e la rete di punti vendita.

L'attenzione verso le tematiche di Gender Equality è nell'obiettivo di ottenere Zero Gender Pay Gap entro il 2030, ovvero il divario retributivo tra uomo e donna. Alla fine dello scorso anno, la popolazione aziendale contava 2.170 persone di cui il 39% donne, con una percentuale di differenza retributiva per genere pari al -12,9%.

Per monitorare il proprio impegno, Sisal ha deciso di introdurre, oltre alla certificazione del Winning Women Institute, anche l'Inclusion Impact Index, una misura organizzativa della diversità di genere attivata in collaborazione con Valore D, associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese.

Nell'ambito della sostenibilità ambientale, Sisal ha aumentato il presidio per migliorare il proprio impatto sull'ambiente. La riduzione di quasi 7 tonnellate di CO2, la salvaguardia di oltre 46mila litri di acqua e un crescente impegno sulla sostenibilità del digitale sono il primo step di una strategia di lungo periodo che porterà l'Azienda alla riduzione del 10% di utilizzo di carta, del 30% di emissioni nette di CO2 e il raggiungimento del 50% di utilizzo di energia proveniente da rinnovabili, con l'obiettivo di raggiungere il progressivo azzeramento delle emissioni dirette e indirette di CO2 nelle sedi aziendali, anticipando l'obiettivo di Zero emissioni nette di CO2 al 2030 fissato per il 2050 dall'UE.