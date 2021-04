Sisal, un'altra puntata estera: nel mirino la lotteria inglese

3' di lettura

La storia della “National Lottery” inglese affonda le sue radici alla metà del 16esimo secolo. È allora, precisamente nel 1567, che Sir William Cecil, segretario della regina Elisabetta I, concepì per la prima volta l'idea di una grande lotteria per pagare le navi della Royal Navy e la manutenzione dei cantieri navali.

«Oggi – spiega al Sole 24 Ore Francesco Durante, ceo di Sisal – quella inglese è una delle lotterie più importanti al mondo, la più importante del Vecchio Continente, che genera circa 8 miliardi di sterline di volume d'affari e che comunque potenzialmente può crescere ancora. Basti pensare che la spesa procapite per lotterie in Uk è più bassa di quella dei Paesi europei».

La Sisal punta al bersaglio grosso nel mercato europeo dei giochi: la National Lottery inglese. «Si tratta di un'icona per i cittadini britannici. Dopo anni di preparazione ci sentiamo pronti per questa che vediamo come una nuova pagina del nostro sviluppo». La controllata del gigante del mondiale del private equity Cvc – 869 milioni di euro di ricavi e 240 milioni di Ebitda nel 2019, quando però la società univa giochi e ramo pagamenti che è stato separato a gennaio 2020 – dopo aver ottenuto a metà 2019 la conferma del Superenalotto per altri nove anni, decide di quindi spingere con decisione l'acceleratore sull'espansione internazionale.

«Le ultime gare alle quali abbiamo partecipato, in Marocco, Turchia e in Italia per il Superenalotto le abbiamo vinte. Confidiamo di continuare la scia positiva» dice il ceo di una Sisal che, comunque, sa di dover affrontare una gara della massima difficoltà.

Il processo di selezione per scegliere l'operatore che gestirà per i prossimi 10 anni (2023-2033) la licenza più ambita del vecchio continente,andrà avanti fino alla fine del 2021 quando sarà annunciato il vincitore. E in questo percorso Sisal dovrà vincere una concorrenza agguerritissima. Innanzitutto l'incumbent Camelot: l'attuale operatore che gestisce la lotteria nazionale del Regno Unito sin dalla data di fondazione nel 1994. Dal 2018 gestisce anche la lotteria dell'Illinois, negli Stati Uniti. Fra i sicuri competitor anche il gruppo ceco Sazka, posseduto dal gruppo internazionale d'investimenti Kkcg che dovrebbe aver unito le forze con Apollo Global Management.