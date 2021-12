Sisal, Cvc vende a Flutter Entertainment per 1,9 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Flutter Entertainment, gruppo attivo nel settore del gaming internazionale, ha acquisito il 100% di Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI per un totale di 1,913 miliardi di euro (1,62 miliardi di sterline). Cvc Capital Partners aveva comprato Sisal nel 2016. L’acquisizione si inserisce nella strategia di Flutter che intende investire per arrivare a una posizione di leadership sui mercati regolamentati a livello globale. La transazione, secondo le previsioni, sarà chiusa nel secondo trimestre 2022 e dovrebbe avere un impatto positivo sull’utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing.

Durante: «Rafforzeremo la leadership nei nostri mercati»

«Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming», ha detto Francesco Durante, ceo di Sisal, dicendosi felice di «entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo». Sisal nei 12 mesi a dicembre prevede di generare un Ebitda di 248 milioni di euro, con il 58% derivato dall’offerta online e la parte restante da retail e lotterie.

Loading...

Strategica l’offerta omnicanale

L’operazione con Flutter consentirà di raggiungere vari obiettivi strategici: rafforzerà la posizione in Italia portando un brand leader online nel portafoglio di Flutter, aumenterà l’esposizione del gruppo a mercati online regolamentati attraenti e in rapida crescita e amplierà la base clienti, i prodotti e la presenza geografica. Inoltre, l’offerta omnicanale di Sisal darà un vantaggio competitivo alle attività di Flutter.

Soddisfazione di Cvc Italy

«Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia». A dichiararlo è Giampiero Mazza, Managing Partner di Cvc Italy. «Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l’incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio», conclude.