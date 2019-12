Sisal group e Intesa Sanpaolo: alleanza per i servizi finanziari di prossimità

Per Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, «l’accordo con SisalPay consentirà la nascita di un nuovo operatore leader nei servizi finanziari di prossimità che, grazie agli oltre 50mila esercizi convenzionati in tutta Italia, consentirà ai 12 milioni di clienti della divisione Banca dei Territori di poter disporre di prodotti e operazioni finanziarie di base in un modo semplice e accessibile».

«Capillarità e complementarietà – sottolinea Barrese – significano permettere ai nostri clienti che vivono anche nei comuni e nelle frazioni più piccole e che oggi sono rimaste senza una presenza bancaria diretta, di poter eseguire operazioni di base in modo semplice e diretto, lasciando alle filiali in particolare l’importante compito della consulenza evoluta e dei servizi ad alto valore aggiunto, come il risparmio, la protezione e il credito».

Banca 5 è la banca di prossimità del Gruppo Intesa Sanpaolo, nata nel 2017 e focalizzata sull’instant banking, che offre servizi di incasso-pagamento, strumenti transazionali e prodotti bancari semplici per i cittadini. Può contare su oltre 17 mila tabaccherie convenzionate che coniuga con le piattaforme digitali della Banca. Banca 5 continuerà a sviluppare prodotti e servizi in qualità di open digital bank a supporto e beneficio della neonata rete distributiva e della sua clientela.

SisalPay, invece, è il brand da oltre 10 anni dedicato ai pagamenti, sia all’interno di una capillare rete di punti vendita, sia online e da smartphone, e consente ai consumatori di pagare utenze e tributi, ricaricare il cellulare e carte di credito prepagate. I numeri parlano di oltre 15 milioni di clienti, più di 40mila punti vendita, circa 200 milioni di transazioni all'anno, 500 servizi di pagamento e accordi con oltre 100 aziende partner.