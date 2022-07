Sisal impegnata per costruire un futuro inclusivo e attento all'ambiente

Il 2021 è inoltre stato l'anno in cui l'azienda, in linea con la propria ambizione di diventare una best practice in Italia per la gender equality, si è dotata di una policy aziendale legata ai temi Diversity, Equity & Inclusion, istituendo parallelamente l'Inclusion Team, un team di lavoro formato da dieci manager Sisal provenienti da altrettante funzioni aziendali.

Prosegue in maniera concreta anche l'impegno dell'Azienda per raggiungere lo Zero Gender Pay Gap entro il 2030: in Italia, alla fine del 2021 il divario retributivo tra i due generi si attesta al -10,9% (in miglioramento rispetto al -12,9%, del 2020). La popolazione aziendale dell'intero gruppo Sisal conta al 31 dicembre 2021, oltre 2.500 dipendenti, dei quali il 39% donne.



Azienda innovativa e sostenibile



Nel 2021 Sisal ha aderito al Global Compact delle Nazione Unite, un ulteriore passo che testimonia in maniera concreta l'impegno per un business eticamente sostenibile a tutela dei diritti umani, di standard lavorativi adeguati, dell'ambiente e della lotta alla corruzione.

Sono stati inoltre avviati numerosi progetti per raggiungere l'obiettivo prefissato di Zero emissioni nette di CO2 entro il 2030: dal 2021, infatti, tutte le sedi Sisal in Italia sono approvvigionate con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio, in termini di emissioni quantificabile in 3.574 tonnellate di CO2eq. Anche i server aziendali sono stati spostati in green Data Center per azzerare l'impatto ambientale.



Nel corso del 2021, inoltre, è stato condotto un assesment di tutti i processi e attività aziendali per individuare una roadmap di interventi di mitigazione, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Accordi di Parigi sul clima.