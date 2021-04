Sisal lancia la sua piattaforma proprietaria di gioco online

3' di lettura

Il Gruppo Sisal, operatore di riferimento nel mercato del gaming, potenzia la sua strategia di sviluppo e innovazione di prodotto con il lancio di Next - Sisal Digital Technology, la nuova “open platform” per il gioco online che si affianca a Next - Sisal Vlt Technology, la piattaforma di Videolotterie già presente sui mercati italiano e internazionale.



La piattaforma proprietaria Next – Sisal Digital Technology, congiuntamente ai giochi proprietari Sisal è ora disponibile su tutti i canali digital Sisal, per garantire un'esperienza di intrattenimento responsabile, innovativa, sicura e coinvolgente.

Next, frutto della collaborazione con Fils|Game, importante player internazionale specializzato nello sviluppo e nella fornitura di software e di giochi, grazie ad un'architettura flessibile e modulare, permette di integrare contenuto proprietario e di terze parti in modo rapido ed efficiente. Next rappresenta il punto di partenza per l'evoluzione di una “gaming suite” proprietaria, che ha come obiettivo primario la proposizione di un prodotto innovativo e differenziante, per un'esperienza di gioco divertente e coinvolgente.

Grazie alla flessibilità nell'integrare contenuti “in house” e di terzi, Next si propone di facilitare e velocizzare l'evoluzione di un'offerta omnicanale così da consentire ai propri clienti un'esperienza di gioco più fluida, entrando in una dimensione “real time funny” che travalica le diversità di canale.

La creazione di una “gaming suite” proprietaria flessibile e dinamica, multi-language e multi-currency come NEXT certifica inoltre, ancora una volta, il forte impegno di Sisal nel supportare lo sviluppo internazionale del Gruppo, permettendo un più rapido time to market ed una maggiore adattabilità ai requisiti e alla cultura dei diversi mercati.