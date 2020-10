Sisal alla ricerca di talenti: 200 nuove assunzioni

Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.

“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti - commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal – Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l'attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall'esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell'esito del percorso”.

“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali - sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online di Sisal - Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più”.

La piattaforma per le candidature è già online e sul sito https://www.sisal.com/lavora-in-sisal è possibile trovare maggiori informazioni sulle posizioni aperte.