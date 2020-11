«Sisley ha reagito guadagnando quote. Ora target diversi»

E il 2021? «Sarà un anno molto sfidante per l’evoluzione della pandemia, per le sue conseguenze sull’economia e per come le aziende si struttureranno per contribuire alla ricrescita del mercato cosmetico - continua il manager-. Sisley presenterà un piano lanci di ampio respiro: ci saranno novità in ogni categoria, dallo skincare all’haircare, dal make up all’alcolico. Parleremo a target diversi, proporremo soluzioni a bisogni specifici per profilo di pelle, tipologia capillare o azione di trattamento, sperimenteremo format pubblicitari e codici linguistici diversi rispetto ai consumatori che intendiamo intercettare».

La strategia per il nuovo anno sarà duplice: da una parte consolidare due assi fondamentali per il marchio come skincare e make up; dall’altra accelerare su fragranze, cura dei capelli ed e-commerce. Con un obiettivo: conquistare nuove quote di mercato in tutte le categorie lavorando su più livelli: collaborando con i partner distributivi, formando i consulenti di bellezza, incrementando le modalità di contatto online con le consumatrici attraverso live chat, consulenze virtuali personalizzate e masterclass.

«Certamente il prossimo anno non sarà facile, soprattutto nei primi mesi con l’incertezza determinata dalla pandemia - conclude Ferrari -, ma Sisley sarà pronta a reagire con grande trasparenza e coerenza. Proporremo le migliori collaborazioni con la distribuzione e i prodotti più innovativi ed eccellenti. Siamo riusciti a farlo nel 2020, saremo ancora più efficaci nel 2021».