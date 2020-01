Sisley Italia, Riccardo Ferrari nuovo direttore generale Giancarlo Zinesi, amministratore delegato e direttore generale della filiale italiana Sisley Paris, termina la sua attività dopo 24 anni di Marika Gervasio

2' di lettura

Cambio al vertice della filiale italiana di Sisley Paris, azienda francese di cosmetici di alta gamma fondata da Hubert e Isabelle d'Ornano nel 1976.

Giancarlo Zinesi, amministratore delegato e direttore generale di Sisley Italia, termina la sua attività dopo 24 anni di forte espansione del marchio e importanti riconoscimenti nel mercato italiano, al suo posto subentra Riccardo Ferrari.



Ferrari, 45 anni, arriva da una esperienza a capo della filiale italiana di Puig iniziata nel 2016. Nel suo precedente percorso professionale, dopo la laurea in economia, una crescita costante in aziende come L'Oreal - dove ha ricoperto il ruolo di trade marketing manager e national key account - e il gruppo BPI-Shiseido dove è stato nominato prima commercial director e successivamente direttore generale.



«Accolgo questa nuova sfida con grande entusiasmo - afferma il nuovo dg -. Sarò felice di accompagnare Sisley Italia verso i suoi nuovi passi nel mercato italiano con la consapevolezza di succedere a Giancarlo Zinesi, uomo di grande valore che ha reso Sisley in Italia la grande azienda che oggi tutti riconosciamo».



Zinesi commenta: «Lasciare Sisley dopo 24 anni è sicuramente difficile. È stata un’esperienza coinvolgente, emozionante, stimolante e di sicuro successo per il marchio, ma anche personale. Quello che insieme ai miei colleghi abbiamo fatto è stato semplice: è bastato seguire le linee guida della casa madre. Porterò sempre dentro di me quanto il Conte Hubert d’Ornano, insieme all’attuale presidente Philippe d’Ornano e a tutta la famiglia, mi hanno insegnato. È stata una grande esperienza professionale, ma anche di rapporti umani con i clienti e con tutti i colleghi internazionali e italiani con cui ho collaborato a lungo. Un grazie di cuore a tutti i concessionari Sisley e ai profumieri che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere in quasi sessant’anni di vita in profumeria. Lascerò ufficialmente il mio incarico a fine febbraio. Auguro a Riccardo Ferrari una lunga vita ancora ricca di successi per lui e per Sisley».