Sisley Paris

E’ il primo anno che la maison francese lancia il Calendario dell’Avvento. Progettato dalla fondatrice del marchio Isabelle d’Ornano, è una combinazione di ricami e collage con all’interno prodotti per il trucco, la cura della pelle, le fragranze e i prodotti per i capelli: dalla crema Sisleÿa L’integral Anti-Age Contorno Occhi e Labbra in formato standard, alla maschera Velvet Sleeping, all’Hair Rituel Precious Hair Cair Oil e all’Izia Eau De Parfum Purse Spray

1/16 3/16 Menu