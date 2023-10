Sisley Paris cresce con make-up e fragranze e punta sulla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Durante una cena Isabelle d’Ornano (fondatrice dell’azienda nel 1976 insieme al marito Hubert, nda) ha detto una cosa molto importante: per avere successo una marca deve restare entro certi limiti. È così: non si può fare tutto», racconta Riccardo Ferrari, direttore generale della filiale italiana di Sisley Paris. È proprio grazie alla selettività che il marchio,che presto celebrerà i suoi primi 50 anni, è diventato uno dei più amati nella cosmesi d’alta gamma. «Noi non lanciamo molti nuovi prodotti ogni anno, preferiamo farlo quando siamo davvero pronti. Possono passare anche 3, 4 anni da un’ideazione al lancio – prosegue –. E anche a livello distributivo, siamo presenti in circa un terzo delle profumerie italiane».

L’Italia è nella top 5 dei mercati di Sisley e i dati delle vendite sono molto soddisfacenti: «L’ultimo anno conferma la tendenza di crescita dei precedenti – aggiunge –. C’è tanto fermento nelle profumerie, ci sono molti investimenti e curiosità».

A trainare i conti di Sisley, che esporta oltre la Francia circa l’85% dei prodotti, sono soprattutto i segmenti del make-up e delle fragranze, anche se generano una quota minore rispetto ai trattamenti: «Si sta recuperando velocemente quel residuo rallentamento post-Covid che c’era stato nella prima parte del 2022 – nota Ferrari –. Sta andando molto bene anche la nostra cosmetica, in quanto legata al lusso e all’esperienza».

Per raccontarsi al meglio, circa un anno fa Sisley ha inaugurato a Milano la sua prima “Maison” italiana: «Certo, è uno spazio di vendita, ma è soprattutto uno spazio dove associare il prodotto al trattamento, con aree dedicate, e per comunicare con clienti e retailer. Essere a Milano era la nostra priorità, ma in futuro non escludiamo di arrivare a Roma». Negli altri punti vendita, Sisley si avvale di 130 beauty advisor, consulenti e insieme ambassador del marchio: «Sono nostre dipendenti e il turnover è molto basso, un elemento che consente di costruire e alimentare un rapporto di fiducia nel tempo». E che passa anche dalla trasparenza delle proprie strategie, non ultimo in termini di sostenibilità: «Abbiamo ridotto l’uso di acqua del 12% a fronte di un aumento della produzione del 50%, abbiamo enormi impianti fotovoltaici e nella logistica abbiamo scelto di usare ferrovie e navi, che ci ha consentito di abbattere del 90% le emissioni di CO2. Non siamo a emissioni zero, ma stiamo costantemente migliorando», conclude Ferrari.