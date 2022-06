Sisma 2016: 1,3 miliardi per la ricostruzione di 450 scuole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 450 gli interventi per le scuole dell’area del centro Italia interessata dal terremoto del 2016 previsti dal Programma straordinario per la ricostruzione, adeguamento o miglioramento sismico delle scuole colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, previsto dall'ordinanza speciale 31 del commissario sisma 2016, Giovanni Legnini. Il programma straordinario, del valore complessivo di 1,3 miliardi è stato presentato a Roma e «completa la ricostruzione di tutte le scuole delle quattro Regioni che hanno subito danni dai terremoti di sei anni fa, utilizzando deroghe e procedure innovative per accelerare i tempi di realizzazione», si spiega nella presentazione del programma.

La mappa

Le scuole si trovano sia nei comuni del cratere propriamente detto sia fuori cratere. Tra gli interventi previsti, si spiega nella presentazione del programma, «189 sono stati appena aggiunti, e finanziati l’ordinanza speciale, a seguito di un censimento capillare condotto nel 2021 con tutte le amministrazioni delle Regioni interessate. Per 227 interventi, tutti i nuovi, e una quarantina di quelli già finanziati che hanno scelto di seguire la nuova procedura, si prevede il ricorso a un'unica gara di selezione per imprese e professionisti, per lotti territoriali, dal valore di quasi 900 milioni di euro, attraverso bandi ad evidenza pubblica che sono stati pubblicati questi giorni».

I 450 edifici per cui sono previsti interventi, nelle quattro regioni colpite, sono così distribuiti: 76 in Abruzzo, 56 nel Lazio, 222 nelle Marche e 96 in Umbria. «L'impegno di spesa complessivo è stimato in 1,3 miliardi di euro, una somma destinata a crescere ulteriormente in seguito all'incremento dei prezzi riconosciuto dall'Ordinanza del Commissario Sisma 126, appena entrata in vigore»



I nuovi interventi

Rispetto alle scuole già finanziate in passato, con l'Ordinanza speciale 31 che avvia il Programma straordinario «sono stati finanziati altri 189 nuovi interventi, la cui necessità è emersa a seguito di un censimento capillare condotto nel 2021 con la collaborazione della società pubblica Sose presso tutti i comuni e le Province delle quattro Regioni, e che è stata verificata con il ministero dell'Istruzione, le Regioni e il Dipartimento della Protezione civile». Le 189 nuove scuole, «vengono finanziate con 690 milioni di euro, e con la stessa Ordinanza 31 vengono adeguati i finanziamenti per 87 interventi già previsti dalle vecchie Ordinanze, con altri 86 milioni di euro. Sono stati confermati, invece, i finanziamenti per gli altri interventi in corso sugli edifici scolastici, per i quali sono disponibili 510 milioni di euro. Parte delle nuove risorse proviene dai fondi del Dipartimento Casa Italia, che coordina gli interventi di ricostruzione sul piano nazionale, che sono confluiti nella contabilità del Commissario allo scopo di finanziare il Programma».

L’accelerazione

Le Ordinanze speciali sono state negli anni utilizzate «per ovviare alle difficoltà e alle lentezze, diffusi in tutto il comparto degli appalti pubblici, ma inconciliabili con la necessità della ricostruzione». Per queto il Commissario straordinario Sisma è intervenuto con i poteri di queste ordinanze, «che consentono deroghe alla normativa, anche in materia di appalti, per accelerare le opere indispensabili alla ripresa dell'attività sociale ed economica dei territori colpiti». In particolare l’Ordinanza speciale 31 che avvia il Programma straordinario, «introduce un ulteriore strumento di accelerazione e semplificazione, l'Accordo quadro con i professionisti e le imprese disponibili a eseguire i lavori, che vengono preselezionati attraverso bandi ad evidenza pubblica, per lotti territoriali, pubblicati da Invitalia».

Il ricorso all'Accordo quadro

Consente «ai soggetti attuatori di accedere alle liste degli operatori cui affidare la progettazione ed i lavori, attraverso un semplice Ordine di attivazione, evitando la procedura degli appalti e gran parte delle incombenze relative alle verifiche antimafia, svolte a monte, nell'ottica di bilanciare le esigenze di celerità della ricostruzione con i presidi di legalità». La procedura, spiega la struttura commissariale «si avvale di alcune deroghe al Codice dei contratti pubblici e prevede limiti sia per le offerte, che per l'assegnazione dei lavori, alle singole imprese e ai professionisti, allo scopo di evitare concentrazioni eccessive, ed è sottoposta a due specifici presidi di legalità: il Protocollo quadro tra Commissario, Struttura di missione sisma del ministero dell'Interno e Invitalia, e l'Accordo per l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma 2016 stipulato tra il Commissario e l'Autorità nazionale anticorruzione».

Il risultato, rispetto alla procedura ordinaria, è quello di accelerare i tempi di oltre sei mesi.