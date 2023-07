Sisma 2016, siglato accordo per una ricostruzione trasparente. Verificate oltre mille procedure

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ricostruire, nel segno della correttezza e della trasparenza. Siglato un nuovo accordo di alta sorveglianza per la ricostruzione post sisma 2016. L’accordo, presentato a Palazzo Wedekind a Roma, è stato firmato dal commissario straordinario del Governo alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dall'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella. Il protocollo aggiorna il precedente accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021 per adeguarlo alle novità del codice appalti e alle nuove esigenze di collaborazione, con l’obiettivo di concentrare il supporto dell'Anac sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza.

Castelli: collaborazione e cooperazione fra enti

«Siamo pronti assieme ad Anac a procedere con il nuovo accordo», ha esordito Castelli. «Per effetto delle ultime due ordinanze, che hanno programmato le opere pubbliche da realizzare, avremo ben 1049 interventi. Tutto il nostro lavoro è stato improntato su alcuni principi basilari, in primis quello della collaborazione e cooperazione tra gli enti, ma anche quello della prevenzione e dell'aggiornamento continuo».

Loading...

Busia: unire correttezza e celerità

«La sfida vera è costruire un sostrato amministrativo che funzioni anche al di là della ricostruzione, proprio perché amministrazioni che funzionano evitano il rischio di infiltrazioni criminali, ma anche migliori servizi al cittadino e minor sprechi delle risorse pubbliche», ha detto il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, a margine della conferenza, rispondendo a una domanda dell’AdnKronos. Busia ha anche detto che «questa esperienza di ricostruzione è una bella storia di collaborazione che funziona tra le istituzioni, dagli enti locali a quelli politici» e ha spiegato che «la necessità è quella di unire la correttezza nelle procedure, ma anche la celerità nell'esecuzione, puntando una responsabilizzazione delle parti coinvolte. L'obiettivo principale è che il controllo di legalità venga svolto con attenzione per il benessere di tutti».

Verificate mille procedure

I controlli svolti da Anac nel periodo 2016-2023, hanno portato a verificare oltre mille procedure, per quasi 1,4 miliardi di euro. Sono stati rilasciati oltre 3mila pareri con un contenzioso praticamente assente: noti solo 11 casi (1/90 procedure; l'80% casi di cui è noto l'esito si è risolto a favore della Sa).

Le novità del protocollo

L'aggiornamento del protocollo di alta sorveglianza introduce una serie di novità. La prima riguarda l'innalzamento della soglia dei controlli preventivi di valore, che sale da 350mila euro a un milione di euro. Inoltre, la vigilanza preventiva dell'Autorità nazionale Anticorruzione, che fino a oggi era prevista per gli appalti di forniture e servizi, compresi quelli di architettura e ingegneria, di importo pari o superiore a 100mila euro, d'ora in poi si concentrerà sulle procedure sopra ai 215mila euro. L'appaltatore, poi, dovrà dare comunicazione tempestiva all'Anac e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati. Questo adempimento ha natura essenziale rispetto all’esecuzione del contratto e il suo inadempimento potrà (e non più dovrà, come in precedenza) dare luogo alla risoluzione del contratto stesso, qualora per i pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio.