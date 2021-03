Sisma Nuova Zelanda, allerta Tsunami in tutto il Pacifico Si prevedono onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell'Ecuador, del Costa Rica, del Messico

Lo Tsunami Center americano ha esteso l'allerta tsunami a tutto il Pacifico, dopo il nuovo sisma di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda con centinaia di persone che sarebbero in fuga dalle zone costiere del nord della Nuova Zelanda (lo riferiscono i media neozelandesi).

Si prevedono onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell'Ecuador, del Costa Rica, del Messico. Il sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato dall'Usgs statunitense a largo della Nuova Zelanda, a una profondità di 10 km. Si tratta di una località remota a 960 km da Tonga.

Tre i terremoti registrati: il primo di magnitudo 6.9, un secondo molto al largo di 7.1 e un terzo di 8.1. Nell'area, a circa 1.000 km dalle coste della Nuova Zelanda, si registrano altre violente scosse in sequenza, l'ultima di 6.1.

Attesa onda 1-3 metri su Nuova Caledonia, 'minaccia reale'

Allerta tsunami anche in Nuova Caledonia, dopo il sisma (di magnitudo 8.1 per l'Usgs, di 7.8 secondo l'Ingv) vicino alle isole disabitate Kermadec, nell'arcipelago della Nuova Zelanda. “Un'onda da uno a 3 metri impatterà sull'insieme della Nuova Caledonia. Le persone devono lasciare le spiagge e interrompere ogni attività nautica. Non andate a prendere i bambini a scuola per non ingombrare” le strade, è l'appello lanciato alla radio NC 1 da Alexandre Rossignol, portavoce della protezione civile, parlando di “minaccia reale” perché l'onda, attesa verso le 10 ora locale (la mezzanotte in Italia), potrebbe “penetrare nel territorio