Sisma Turchia, l’esperto: «Nuove scosse per mesi ma non può provocare terremoti altrove»

Quindi una frattura come quella avvenuta in Turchia non influisce sulle faglie circostanti?

«I terremoti forti trasferiscono una piccola quantità di energia alle faglie circostanti, a volte anche molto lontane. In questo senso si può dire che l’evento in corso probabilmente trasmetterà un piccolo contributo energetico anche alle altre faglie del Mediterraneo, ma non si può dire che questo possa causare altri terremoti. In pratica, se c’è una faglia nel Mediterraneo che è sul punto di rompersi, a prescindere dall’evento in corso in Turchia, e dove sarebbe avvenuto un terremoto fra sei mesi, è possibile che quella rottura invece che fra sei mesi avvenga fra cinque. Dal punto di vista della prevenzione sismica, però, è un’informazione di poca utilità, perché quel terremoto si sarebbe verificato in ogni caso».

L’allerta tsunami lanciata dalla Turchia è ancora valido?

«Uno tsunami non si può ancora escludere al cento per cento, perché la rottura della faglia è abbastanza vicina al bacino marino, ma quello che è successo nelle prime ore ci indica che è molto improbabile. Nemmeno lo shock iniziale da 7,8 è riuscito a generare un vero e proprio tsunami, ma solo un’onda modesta con un impatto trascurabile dal punto di vista della pericolosità. Quindi tenderei ad escludere che ci siano altre ripercussioni di questo tipo, non mi sembra l’emergenza del momento».

Elena Comelli

@elencomelli