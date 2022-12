Sismabonus acquisti, per la proroga a fine 2022 basta la fattura con sconto

Sempre in quella data, poi, lo «sconto» si considera praticato e al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante da utilizzare in compensazione, a patto che si proceda all’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo 2023. Naturalmente, il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il corrispondente diritto alla compensazione del credito in capo all’impresa sono subordinati al rispetto delle condizioni richieste dal sismabonus acquisti e, in particolare, alla stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.

La compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali della detrazione originaria, potrà avvenire dal giorno 10 del mese successivo all’invio della comunicazione alle Entrate e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; in alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore potrà cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della ccomunicazione.