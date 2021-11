Sistema ricettivo ligure, la regione scala posizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Liguria scala posizioni in classifica per il turismo, sia per quanto riguarda il sistema ricettivo, sia per reputazione. I dati provengono dall’istituto di ricerca Demoskopica col Regional Tourism Reputation Inde x del 2021. Dal rapporto emerge che la regione, nella speciale graduatoria del sistema ricettivo più apprezzato, ha conquistato il terzo posto, con 105,4 punti, guadagnando 16 posizioni rispetto allo scorso anno. La Liguria inoltre, rispetto al 2020, scala 11 posizioni nella classifica generale della reputazione turistica, passando dal 17° al 6° posto.

Il turismo, ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, «ci sta regalando grandi soddisfazioni. In questo caso si tratta di un importante balzo in avanti da parte del nostro sistema ricettivo, che ci ha permesso di scalare posizioni nella classifica di gradimento dei turisti che hanno visitato e apprezzato la nostra regione. Di questo dobbiamo ringraziare in primis gli albergatori, che stanno migliorando sensibilmente la qualità dell’offerta».