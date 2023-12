Sistemi aperti o proprietari i dilemmi dell’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

I cinque giorni di follia a casa OpenAi, ma anche le parole del presidente russo Vladimir Putin che ha definito «pericoloso e inaccettabile il dominio monopolistico» dei sistemi tecnologici occidentali in Russia nella sfera dell’intelligenza artificiale: sono l’ennesima conferma che non potranno essere le singole multinazionali dell’Ai Gen a decidere come ad autoregolarsi. La posta in gioco è troppo alta.

Nell’Ai però non ci sono bandierine da piantare sulla carta geografica, come in una partita a risiko. Ci sono sì logiche di potenza come nel cloud computing ma non c’è autarchia digitale. In questo campo di gioco non assistiamo a una balcanizzazione delle tecnologie. C’è invece una diseguaglianza di fatto, un sopra e un sotto come in un brutto film cyberpunk. I sistemi open source da una parte e quelli proprietari dall’altra.

La premessa qui è d’obbligo. Non ci sono buoni e cattivi. Statisticamente anche le piattaforme open source parlano lo stesso accento californiano di quelle proprietaria. La differenza è in un orizzonte più largo e forse più inclusivo ma meno ordinato.

L’approccio aperto si concentra sul rendere il codice sorgente disponibile per l’uso pubblico e consentire a una comunità di sviluppatori di contribuire al miglioramento del software. I vantaggi nel caso dei linguaggi di grandi dimensioni (Llm) - ChatGpt per intenderci - sono una maggiore flessibilità e personalizzazione del modello e un potenziale innovativo direttamente proporzionale alla comunità di sviluppatori che vi si dedica. E soprattutto trasparenza negli algoritmi nei dati e nelle vulnerabilità del codice. Ecco perché piace all’Europa che il 6 dicembre potrebbe trovare un sospirato accordo del trilogo (Parlamento, Consiglio e Commissione) proprio sugli Llm in vista dell’approvazione dell’Ai Act. Piace meno agli Ai provider, le aziende proprietarie cino-californiane che invece vedono nell’open source rischi di bug legati alla mancanza di manutenzione regolare e supporto alle aziende e complessità nelle licenze d’uso. Più o meno sono le critiche che finora sono state mosse ai sofware open source. E sono anche giuste.

Come ha rilevato CbInsight il panorama dell’Ai Gen open source è vario e in rapida espansione. Secondo i dati della piattaforma GitHub, si è assistito a un’esplosione con oltre 8mila progetti ora disponibili. Questi includono modelli di lingua di grandi dimensioni come LLaMA di Meta, così come generatori di immagine come Stability Ai che ha anche contribuito a questo ecosistema con la loro suite di modelli open source. Quello lanciato da febbraio da Mark Zuckerberg è il primo grande modello linguistico (Llm) open source. Per capirci, come ha osservato Venture Beat, se ChatGpt è l’equivalente di Barbie, nel senso è il film di maggiore successo dell’anno. LLaMa può serenamente essere paragonato all’Universo Marvel in termini di spin-off, serie tv e film. L’esempio è calzante, e se qualcuno non se ne fosse accorto, ebbene sì, entrambi sono blockbuster a stelle e strisce.