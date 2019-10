Sistemi integrati e tecnologie. Così cambiano le rotte delle città

Parola chiave: multimodalità

Ovviamente tutto questo funziona laddove esiste un sistema di trasporto multimodale diffuso ed efficiente: le reti dei mezzi pubblici devono essere capillari e connesse – sia fisicamente, sia tecnologicamente – con le flotte di veicoli condivisi (auto, scooter elettrici, bici o monopattini) per coprire anche l’“ultimo miglio”. Servono infrastrutture materiali e digitali per ottimizzare e velocizzare gli spostamenti. «Le tecnologie della comunicazione sono fondamentali per implementare i servizi di mobilità, in particolare quelli multimodali – conferma Michele Capobianco, consulente per il trasferimento tecnologico e l’Innovation management delle aziende –. Dalle app alle mappe interattive, oggi si trovano sul mercato diversi strumenti che consentono di pianificare e gestire in tempo reale i movimenti, di facilitare le transazioni tra utenti e fornitori dei servizi, ma anche di rendere più accessibile e sempre più personalizzata la fruizione dei mezzi».

Best practice: il caso Milano

Se le città del Nord Europa sono quelle più all’avanguardia, in Italia si distingue, tra le grandi città, Milano. Il capoluogo lombardo si è dotato di un Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums, in vigore dal 2018) che individua tre linee di intervento prioritarie, con il potenziamento del trasporto pubblico, della rete ciclabile e della pedonalizzazione. Negli ultimi anni, inoltre, ha introdotto provvedimenti di contenimento del traffico in centro istituendo un’Area C e, più di recente, un’Area B. Infine, ha sviluppato un sistema efficace di sharing mobility, che oggi conta su 3.300 auto e 15mila biciclette. Il risultato? «Nei primi anni 90 Milano era la città italiana con il più alto tasso di motorizzazione: 600 auto ogni mille abitanti – spiega Stefano Recalcati –. Oggi è scesa a 400 auto. Inoltre, dal 2013 al 2017 il numero di utenti del car sharing è salito da 40mila a 600mila». Inoltre, il 74% dei mezzi pubblici è a trazione elettrica (dati Legambiente-MotusE).

